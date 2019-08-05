Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları geride bıraktığımız hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi koyduğunu açıklaması üzerine hareketlenmiş, altının ons fiyatı haftayı 260,3 liradan tamamlamıştı. Hem altın yatırımcıları hem de düğün ve nişan gibi organizasyonlar için altın alacak vatandaşlar şimdi yeni haftanın açılışını merak ediyor. Peki, altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 1,53'lük bir değer kazancıyla başlayarak 261,38 liradan hareket ediyor. Çeyrek altın ise 421,18 liradan, Cumhuriyet altını 1.715 liradan satılıyor.
Gram altın, yatırımcısına kaybettirdi
Altının ons fiyatındaki kısmi yükselişe karşın TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması sonucu gerileyen dolar kurunun etkisiyle gram altın, geçen ay yatırımcısına yüzde 3,4 kaybettirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Osaka'daki G-20 Zirvesi'nde verdikleri mesajlar, TL üzerindeki baskıları azaltarak TL'nin temmuzda iyi bir performans göstermesini sağladı.
S-400 teslimatının ardından ABD ile yaşanması beklenen olası gerginliğin ortadan kalkması ve yaptırım kararının ertelenmesi de TL'de yaşanabilecek değer kaybının önüne geçerek altının gram fiyatının geri çekilmesinde etkili oldu.
1 Temmuz'da 262,4 lira olan gram altının fiyatı, temmuz ayını yüzde 3,4'lük düşüşle 253,5 liradan kapattı.
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