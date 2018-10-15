Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Haftanın ilk işlem gününde en çok araştırılan konulardan biri yine altın fiyatları oldu. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Peki, altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 232 lira seviyelerinde dengelendi. Altın piyasasını değerlendiren uzmanlar, "Dışsal nedenler altının ons fiyatında, içsel nedenler altının gram fiyatında sert kırılmalara neden olabilir" açıklamasında bulunmuştu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
15 Ekim 2018 sabahında gram altının fiyatı 229 lira seviyesinde. Saat 10.28itibariyle çeyrek altın 380 lira, cumhuriyet altını ise 1558 liradan alıcı buluyor.
ALTIN VE DOLAR GEÇEN HAFTA NASILDI?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,86'lık azalışla 232,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,83'lük düşüşle bin 552 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,20'lik azalışla 5,9320 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,02'lik düşüşle 6,8510 lira oldu.
Geçen hafta 8,0370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,65'lik azalışla 7,8240 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,05 değer kaybıyla 5,9850 liradan alıcı buldu.
İmar, ales, özel güvenlik
Yorumları Göster
Yorumları Gizle