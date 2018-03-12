Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altında son durum

Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftaki seyrinin ardından bugün piyasalarda ne kadardan işlem gördüğü merakla takip edilirken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları yatay bir seyir ile piyasalara giriş yaptı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından yatırım altınları ne kadar oldu?

Altının gramı haftaya yatay başladı.. Gram altın 162,1 lira, çeyrek altın 266 lira ve Cumhuriyet altını 1.085 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 162,1 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 162,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 162,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.322,8 dolardan işlem görüyor.