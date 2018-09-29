Altın fiyatları haftasonu ne kadar oldu? İşte Çeyrek altında günün fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu özellikle haftasonu vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Hem düğünlerde hediyelik olarak tercih edilen hem de yatırım amacıyla alınan altın türlerinden en çok tercih edileni çeyrek altın ve gram altın oluyor. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler, çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün 231 liradan işlem görürken, bu fiyatların ardından çeyrek altın fiyatları da bir birim değer kazanarak piyasalarda işlem görmeye başladı.
Çeyrek altın fiyatları bugün 374 liradan satılıyor, 366 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 749 liradan satılırken, 729 liradan geri bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1525 liradan satılırken, 1537 liradan geri alınıyor.
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