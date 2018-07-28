Altın fiyatları haftasonu ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarının geçtiğimiz günün ardından bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi özellikle düğünlerde hediyelik olarak tercih edilen altın türlerinin fiyatları bugün merak ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altın fiyatları bugün 190.51 liradan satılırken, 190.40 liradan geri bozduruluyor. Gram fiyatlarındaki bu dengenin ardından,
çeyrek altın fiyatları 312 liradan işlem görürken, 305 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını, 1277 liradan satış görürken, 1263 liradan geri alınıyor.
22 aya bileziğin gram satış fiyatı 176 liradan satılırken, 174 liradan geri alınıyor.
Altın fiyatları dün nasıldı?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 artışla 191,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 191,60 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Altın fiyatlarında alış satış değerleri
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 191,40 191,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.261,00 1.282,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 174,50 178,50
Lira(Tam) Ziynet 1.233,00 1.253,00
Yarım Ziynet 616,00 626,00
Çeyrek Ziynet 308,00 313,00
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