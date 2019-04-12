Altın fiyatları haftanın son gününe ne kadardan başladı? Güncel fiyatlar
Altın fiyatları için güncel bilgiler yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Önceki güne göre güne artış eğilimiyle merhaba diyen altın fiyatları, günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, güncel fiyatlarla gram ve çeyrek altın bilgileri
Altın fiyatları haftanın son iş gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Güne gram bazında 239 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleriyle de araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Haftanın son gününde anlık değişimleri ile merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;
Gram altın 237 lira alış, 239 lira satış,
Çeyrek altın 387 lira alış, 395 lira satış,
Yarım altın 774 lira alış, 789 lira satış,
Cumhuriyet altını 1593 lira alış, 1609 lira ile işlem görüyor.
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