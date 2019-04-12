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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.04.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftanın son gününe ne kadardan başladı? Güncel fiyatlar

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Altın fiyatları haftanın son gününe ne kadardan başladı? Güncel fiyatlar

Altın fiyatları için güncel bilgiler yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Önceki güne göre güne artış eğilimiyle merhaba diyen altın fiyatları, günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, güncel fiyatlarla gram ve çeyrek altın bilgileri

Altın fiyatları haftanın son iş gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Güne gram bazında 239 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleriyle de araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son gününde anlık değişimleri ile merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;

Gram altın 237 lira alış, 239 lira satış,
Çeyrek altın 387 lira alış, 395 lira satış,
Yarım altın 774 lira alış, 789 lira satış,
Cumhuriyet altını 1593 lira alış, 1609 lira ile işlem görüyor.

ANLIK FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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