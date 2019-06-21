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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.06.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftanın son gününde kadar oldu? 21 Haziran çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları haftanın son gününde kadar oldu? 21 Haziran çeyrek altın fiyatı

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından şu saatler itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,89 artışla 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor. İşte, piyasalardan detaylar...

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle Eylül 2013'den bu yana ilk defa 1.400 doların üzerini gören ons altın, şu dakikalarda 0,34 primle 1.393,33 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları sonrasında altın fiyatlarının yeni zirveleri gördüğünü kaydetti.

Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haber akışlarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, ons altın fiyatında 1.417 doların direnç, 1.390 doların ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

Ons altının değer kazanmasının yurt içinde altının gram fiyatının da değer kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında hedef 265 lira seviyesi. Altının gram fiyatında geri çekilmelerde 257 lirayı takip edeceğiz, 257 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiremezse 252 liraya kadar gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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