Altın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından güvenli liman olarak görülen altına da talep arttı. 15 Ağustos'ta uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.535 dolara tırmanarak 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
GRAM ALTIN: 270,76 TL'den alınırken, 270,83 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 433,44 TL'den alınırken, 443,27 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 864,17 TL'den alınıyor ve 886,53 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.802,00 TL'den alınıyor, 1.829,00 TL'den satılıyor.
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Analistler, küresel büyümeye ilişkin endişelerin belirginleştiği bir ortamda, yatırımcıların portföy dağılımında risksiz varlıkların ağırlığını artırdığına işaret ederek, bu paralelde altın fiyatlarının da yükseldiğini söyledi.
Gram altın için 269,7 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 276 liranın gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 265 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
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