Altın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
GeriEkonomi Altın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
16.08.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları haftanın son günü ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından güvenli liman olarak görülen altına da talep arttı. 15 Ağustos'ta uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.535 dolara tırmanarak 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

GRAM ALTIN: 270,76 TL'den alınırken, 270,83 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 433,44 TL'den alınırken, 443,27 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 864,17 TL'den alınıyor ve 886,53 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.802,00 TL'den alınıyor, 1.829,00 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Analistler, küresel büyümeye ilişkin endişelerin belirginleştiği bir ortamda, yatırımcıların portföy dağılımında risksiz varlıkların ağırlığını artırdığına işaret ederek, bu paralelde altın fiyatlarının da yükseldiğini söyledi.

Gram altın için 269,7 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 276 liranın gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 265 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan açıkladı! 14 milyon vatandaş yollara düştü
Karar Resmi Gazete'de... Kredilerde o limit düşürüldü
İletişimde yeni çağ açılıyor! Kanada'da çalışmalar sürüyor
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı