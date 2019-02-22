Altın fiyatları haftanın kapanış gününe kaç lira ile başladı? Çeyrek altın ne kadar?
Haftanın son gününe küçük bir artışla merhaba diyen gram altın, önceki günlerde gösterdiği anlık artış refleksine ara verdi. Geçtiğimiz günlerde birden ivme kazanarak 229 lira seviyesine yükselen altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleri ile de merak ediliyor. Peki, haftanın kapanış gününde altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel fiyatlar hakkında bazı bilgiler
Haftanın kapanış gününe 226 lira seviyesinden giriş yapan altın fiyatları, birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 222 lira ile seyrederken hafta başında atılıma geçen altın, yatırımcıların ilgisini kazandı. Peki, 22 Şubat Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın haftanın son gününde 224 liradan alınırken 226 liradan satış gösteriyor.
Diğer taraftan küçük yatırımcının ve hediyelik alımı yapmak isteyenlerin gözdesi çeyrek altın 367 liradan alınıyor ve 374 liradan satılıyor.
Yine birikim için güzel bir araç olan Cumhuriyet altını 1510 liradan alınıp, 1525 liradan satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 734 lira olarak yansırken, satış fiyatı 748 lira olarak piyasalarda yer alıyor.
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