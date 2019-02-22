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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.02.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftanın kapanış gününe kaç lira ile başladı? Çeyrek altın ne kadar?

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Altın fiyatları haftanın kapanış gününe kaç lira ile başladı? Çeyrek altın ne kadar?

Haftanın son gününe küçük bir artışla merhaba diyen gram altın, önceki günlerde gösterdiği anlık artış refleksine ara verdi. Geçtiğimiz günlerde birden ivme kazanarak 229 lira seviyesine yükselen altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleri ile de merak ediliyor. Peki, haftanın kapanış gününde altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel fiyatlar hakkında bazı bilgiler

Haftanın kapanış gününe 226 lira seviyesinden giriş yapan altın fiyatları, birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 222 lira ile seyrederken hafta başında atılıma geçen altın, yatırımcıların ilgisini kazandı. Peki, 22 Şubat Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın haftanın son gününde 224 liradan alınırken 226 liradan satış gösteriyor.

Diğer taraftan küçük yatırımcının ve hediyelik alımı yapmak isteyenlerin gözdesi çeyrek altın 367 liradan alınıyor ve 374 liradan satılıyor.

Yine birikim için güzel bir araç olan Cumhuriyet altını 1510 liradan alınıp, 1525 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 734 lira olarak yansırken, satış fiyatı 748 lira olarak piyasalarda yer alıyor.

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