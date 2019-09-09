Altın fiyatları haftanın ilk gününü nasıl kapattı? 9 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatı
Haftanın ilk işlem gününde piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarının son durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle altının gramının ne kadardan işlem gördüğünün yanı sıra sıra çeyrek altının akşam saatlerinde ne kadara ulaştığı araştırılıyor. İşte, 9 Eylül kapanışta altın fiyatları...
Çeyrek altın ve diğer altın türlerinin günü ne kadardan tamamlandığı, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 9 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatı...
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 279 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,20 liradan, bin 839 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 860 liradan, 254,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,50 liradan, bin 797 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 817 liradan, 898 liradan alınan Yarım Ziynet 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.
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