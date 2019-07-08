Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarına ilgi haftanın ilk gününde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları, perşembe ve cuma gününü yatay seyirle tamamlamıştı. Peki, iş ve dış politikadan doğrudan etkilenen altın fiyatları ilk işlem gününde ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz tarihli altın fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde 258,71 TL'den alınan altının gramı 258,76 TL'den satılıyor. En çok rağbet gören bir diğer altın türü çeyrek altın ise 401,65 TL'den alınırken 410,77 TL'den satılıyor.
Yarım altın bugün 801,15 TL'den alınırken 821,99 TL'den satılıyor. Bin 661 TL'den alının cumhuriyet altını bin 686 TL'ye satışa sunuluyor.
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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,52'lik azalışla 252,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,44'lük kayıpla bin 682 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,20'lik azalışla 5,6390 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,69'luk düşüşle 6,3250 lira oldu.
Geçen hafta 7,3180 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,81'lik kayıpla 7,0390 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,66 değer kaybederek 5,6810 liradan alıcı buldu.
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