Altın fiyatları haftanın ilk gününde güne nasıl başladı?
Altının gram fiyatı bugün ne kadar oldu sorusu internette en çok aranan konuların başında gelirken, sabah saatlerinde günün ilk değerleri belli oldu. Haftasonu gerileyen altın fiyatları 219 liralık gram fiyatı ile işlem görürken, bu değerin ardından Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım altınlarının da fiyatı bir birim değişti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından yatırım altınları bugün ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 219 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altının satış fiyatı, 361 lira oldu. Çeyrek altın bozdurmak isteyenler ise 353 lira civarında değer buluyor.
Yarım altın fiyatları 723 lira seviyesinde satılırken, 705 lira seviyesinde geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1490 lira seviyesinde işlem görürken, 1468 lira seviyesinde geri alınıyor..
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