Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar oldu?
Haftaya yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları, 18 Şubat Pazartesi gününün ilk merak edilen konularından birisi oldu. Bir süredir 222 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, 18 Şubat Pazartesi günü 224 lira seviyelerinden güne giriş yaptı. Peki, yarım ve çeyrek altın fiyatları anlık olarak ne kadardan seyrediyor? İşte, günün en güncel altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Bir süredir yatay bir seyir sürdüren gram altın, pazartesi gününün ilk saatlerinde 224 lira seviyesinde işlem gördü. Peki, gram altın fiyatlarında meydana gelen bu fiyatlanma, çeyrek ve yarım altına nasıl yansıdı? İşte, günün en güncel ve anlık altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI 18 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?
Güncel ve anlık altın fiyatları verisine göre;
Gram altın 222 liradan alınırken, 224 liradan,
Çeyrek altın 363 liradan alınıp, 371 liradan,
Yarım altın 727 liradan alınıp, 742 liradan,
Cumhuriyet altını ise 1497 liradan alınıp, 1512 liradan satılıyor.
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