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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.02.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar oldu?

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Altın fiyatları haftanın ilk günü ne kadar oldu?

Haftaya yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları, 18 Şubat Pazartesi gününün ilk merak edilen konularından birisi oldu. Bir süredir 222 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, 18 Şubat Pazartesi günü 224 lira seviyelerinden güne giriş yaptı. Peki, yarım ve çeyrek altın fiyatları anlık olarak ne kadardan seyrediyor? İşte, günün en güncel altın fiyatları bilgisi

Altın fiyatları günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Bir süredir yatay bir seyir sürdüren gram altın, pazartesi gününün ilk saatlerinde 224 lira seviyesinde işlem gördü. Peki, gram altın fiyatlarında meydana gelen bu fiyatlanma, çeyrek ve yarım altına nasıl yansıdı? İşte, günün en güncel ve anlık altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI 18 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Güncel ve anlık altın fiyatları verisine göre;

Gram altın 222 liradan alınırken, 224 liradan,
Çeyrek altın 363 liradan alınıp, 371 liradan,
Yarım altın 727 liradan alınıp, 742 liradan,
Cumhuriyet altını ise 1497 liradan alınıp, 1512 liradan satılıyor. 

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