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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.07.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan seyrediyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

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Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan seyrediyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 13 Temmuz Cumartesi günü anlık fiyatları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Haftalık akışı içerisinde son günlerde ne kadardan seyrettiği merak konusu olan altın fiyatları, 13 Temmuz Cumartesi günü 258 liradan alıcı bulmaya devam ediyor. İşte, anlık altın fiyatları ve detaylı bilgiler

Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan seyrediyor sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 253 lira seviyesine kadar düşen altın fiyatları, bu hafta sonu 256 lira seviyesinden hareket etmeye devam ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, perşembe günü yatay seyirle hareket ediyor.

Gram altın 258 lira alış, 260 lira satış,
Çeyrek altın 421 lira alış, 430 lira satış,
Yarım altın 843 lira alış, 860 lira satış,
Cumhuriyet altını 1734 lira alış, 1752 lira ile işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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