Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan seyrediyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları 13 Temmuz Cumartesi günü anlık fiyatları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Haftalık akışı içerisinde son günlerde ne kadardan seyrettiği merak konusu olan altın fiyatları, 13 Temmuz Cumartesi günü 258 liradan alıcı bulmaya devam ediyor. İşte, anlık altın fiyatları ve detaylı bilgiler
Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan seyrediyor sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 253 lira seviyesine kadar düşen altın fiyatları, bu hafta sonu 256 lira seviyesinden hareket etmeye devam ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, perşembe günü yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 258 lira alış, 260 lira satış,
Çeyrek altın 421 lira alış, 430 lira satış,
Yarım altın 843 lira alış, 860 lira satış,
Cumhuriyet altını 1734 lira alış, 1752 lira ile işlem görüyor.
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