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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.07.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan satışa sunuluyor? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan satışa sunuluyor? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarına ilgi hafta sonunda da devam ediyor. Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, bir haftanın sonunda altın piyasası nasıl şekillendi, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 252 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,20 liradan, bin 661 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 682 liradan, 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234 liradan, bin 623 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 643 liradan, 812 liradan alınan Yarım Ziynet 822 liradan ve 406 liradan alınan Çeyrek Ziynet 411 liradan satıldı.

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