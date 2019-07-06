Altın fiyatları hafta sonu ne kadardan satışa sunuluyor? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarına ilgi hafta sonunda da devam ediyor. Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, bir haftanın sonunda altın piyasası nasıl şekillendi, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı...
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 252 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,20 liradan, bin 661 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 682 liradan, 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234 liradan, bin 623 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 643 liradan, 812 liradan alınan Yarım Ziynet 822 liradan ve 406 liradan alınan Çeyrek Ziynet 411 liradan satıldı.
ALTIN KURUNU CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle