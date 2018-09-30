Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Pazar günü çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, 7'den 70'e her kesimden vatandaşın sorguladığı husus olmaya devam ediyor. Hediyelik takı denilince akla ilk gelen çeyrek altın ve gram altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, sabah saatleri itibariyle sorgulanmaya başlandı. Günün en son altın fiyatları bilgisini edinmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, piyasalarda gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın sorguladığı konu hakkında detaylı bilgiler
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Düğün sezonun devam etmesi dolayısıyla en çok değer merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 30 Eylül 2018 Cumartesi günü çeyrek altın 383 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 232 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.547 liradan alınıp 1.563 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 767 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
BU HAFTA ALTIN KAYBETTİRDİ BORSA KAZANDIRDI
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,01 değer kazanırken, altın yüzde 4,93, avro yüzde 5,65 ve dolar da yüzde 4,28 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.637,70, en düşük ise 97.781,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,01'lik artışla 99.956,90 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,93 azalarak 229,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,90 azalışla 1.533,00 liraya düştü. Geçen hafta sonu 394,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 375,00 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 4,28 değer kaybederek 6,0230 liraya, avro da yüzde 5,65'lik azalışla 6,9750 liraya düştü.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46, yatırım fonları da yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
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