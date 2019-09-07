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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.09.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarına ilgi hafta sonu da devam ediyor. Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olması küresel piyasalarda risk algısının azalmasına, böylece altının fiyatında düşüşe neden olmuştu. Peki, altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum...

Gram altın, 7 Eylül itibariyle 276.65 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 456,54 lira, Cumhuriyet altını 1.875 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI SERBEST PİYASADA NE KADAR OLMUŞTU

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,20 lira oldu.  İstanbul Kapalıçarşı’da 280 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,20 liradan, bin 845 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 866 liradan, 255,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259,50 liradan, bin 803 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 823 liradan, 902 liradan alınan Yarım Ziynet 912 liradan ve 451 liradan alınan Çeyrek Ziynet 456 liradan satıldı.

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