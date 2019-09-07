Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarına ilgi hafta sonu da devam ediyor. Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olması küresel piyasalarda risk algısının azalmasına, böylece altının fiyatında düşüşe neden olmuştu. Peki, altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum...
Gram altın, 7 Eylül itibariyle 276.65 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 456,54 lira, Cumhuriyet altını 1.875 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI SERBEST PİYASADA NE KADAR OLMUŞTU
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 280 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,20 liradan, bin 845 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 866 liradan, 255,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259,50 liradan, bin 803 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 823 liradan, 902 liradan alınan Yarım Ziynet 912 liradan ve 451 liradan alınan Çeyrek Ziynet 456 liradan satıldı.
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