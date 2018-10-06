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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
06.10.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? 6 Ekim çeyrek altın bilgisi

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Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? 6 Ekim çeyrek altın bilgisi

Gram ve çeyrek altın fiyatları, hem yatırım hem de hediyelik alım yapmak isteyenlerin en çok araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Anlık olarak artış ya da azalış eğilimi gösteren çeyrek altın fiyatları, hafta sonuna 391 lira seviyesinde giriş yaptı. Gram altın fiyatlarına endeksli olarak seyreden çeyrek altın, dün 386 lira seviyesinde seyretti. İşte, 6 Ekim Cumartesi gününün en güncel altın fiyatları

Anlık olarak değişim gösteren altın fiyatları, 6 Ekim Cumartesi günü çeyrek seviyesinde 391 liradan alıcı buluyor. Haftalık bazda en çok kazandıran yatırım enstrümanları arasında yer alan gram ve çeyrek altın, piyasaları yüzde 3'lük bir değerle kapattı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Kuyum ürünleri satanlarda bugün;

Gram altın fiyatları alışta 234, satışta 236,
Çeyrek altın fiyatları alışta 383, satışta 391,
Yarım altın fiyatları alışta 767, satışta 783,
Cumhuriyet altını ise alışta 1579, satışta 1595 liradan işlem görüyor.

BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5,08 değer kaybederken, altın yüzde 3,18, dolar yüzde 1,74 ve avro da yüzde 1,28 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.647,00, en düşük ise 93.169,15 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,08'lik azalışla 94.883,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artarak 237 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 artışla 1.581 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 375 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 386 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,74 değer kazanarak 6,1280 liraya, avro da yüzde 1,28'lik artışla 7,0640 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,24, yatırım fonları da yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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