Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? 6 Ekim çeyrek altın bilgisi
Gram ve çeyrek altın fiyatları, hem yatırım hem de hediyelik alım yapmak isteyenlerin en çok araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Anlık olarak artış ya da azalış eğilimi gösteren çeyrek altın fiyatları, hafta sonuna 391 lira seviyesinde giriş yaptı. Gram altın fiyatlarına endeksli olarak seyreden çeyrek altın, dün 386 lira seviyesinde seyretti. İşte, 6 Ekim Cumartesi gününün en güncel altın fiyatları
Anlık olarak değişim gösteren altın fiyatları, 6 Ekim Cumartesi günü çeyrek seviyesinde 391 liradan alıcı buluyor. Haftalık bazda en çok kazandıran yatırım enstrümanları arasında yer alan gram ve çeyrek altın, piyasaları yüzde 3'lük bir değerle kapattı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kuyum ürünleri satanlarda bugün;
Gram altın fiyatları alışta 234, satışta 236,
Çeyrek altın fiyatları alışta 383, satışta 391,
Yarım altın fiyatları alışta 767, satışta 783,
Cumhuriyet altını ise alışta 1579, satışta 1595 liradan işlem görüyor.
BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5,08 değer kaybederken, altın yüzde 3,18, dolar yüzde 1,74 ve avro da yüzde 1,28 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.647,00, en düşük ise 93.169,15 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,08'lik azalışla 94.883,47 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artarak 237 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 artışla 1.581 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 375 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 386 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,74 değer kazanarak 6,1280 liraya, avro da yüzde 1,28'lik artışla 7,0640 liraya çıktı.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,24, yatırım fonları da yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
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