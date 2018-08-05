Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? 5 Ağustos gram ve çeyrek fiyatları
Altın fiyatları son bir haftadır devam eden artışı nedeniyle araştırılan konu olmaya başladı. Düğün sezonu olması dolayısıyla birçok kişinin merakla sorguladığı gram ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcısına son bir haftada gram başı 8 lira kazandırdı. Çeyrek altında ise bu durum 12 lirayı buldu. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, hafta başı öncesi gram ve çeyrek fiyatları
Altın fiyatları pazar günün ilk saatleri itibariyle tebrik ziyaretlerine uğrayacak vatandaşların gündemleri arasında yer aldı. İnternet üzerinden sorguladıkları ve öğrenmek istedikleri altın fiyatları bilgisine göre hareket edecek olan vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylı bilgiler
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yaz mevsimine gelinmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 5 Ağustos 2018 Pazar günü çeyrek altın 324 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 198 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.300 liradan alınıp 1.313 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 649 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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