Altın fiyatları hafta sonu ne kadar? 1 Gram altın kaç TL
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu hem hediyelik olarak hem de yatırım için altın tercih eden vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasanın en çok talep gören ürünlerinde fiyatlar geçtiğimiz günlere göre bir birim farklılık gösteriyor. Peki hafta sonu altın piyasasında son durum ne? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altının gram satış fiyatı bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının gram satış fiyatı 277 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 453 liradan satılırken, 443 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 906 liradan işlem görürken, 883 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1864 liradan işlem görürken, 1836 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı, 254.50 liradan satılırken, 252 liradan geri alınıyor.
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