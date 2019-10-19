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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.10.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar? 1 Gram altın kaç TL

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Altın fiyatları hafta sonu ne kadar? 1 Gram altın kaç TL

Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu hem hediyelik olarak hem de yatırım için altın tercih eden vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasanın en çok talep gören ürünlerinde fiyatlar geçtiğimiz günlere göre bir birim farklılık gösteriyor. Peki hafta sonu altın piyasasında son durum ne? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altının gram satış fiyatı bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının gram satış fiyatı 277 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 453 liradan satılırken, 443 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 906 liradan işlem görürken, 883 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1864 liradan işlem görürken, 1836 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı, 254.50 liradan satılırken, 252 liradan geri alınıyor.

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