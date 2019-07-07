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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.07.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta sonu kaç liradan işlem görüyor?

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Altın fiyatları hafta sonu kaç liradan işlem görüyor?

Altın fiyatları, hafta sonu işlem hacmini merak eden binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını almak ya da satmak isteyen vatandaşlar, 7 Temmuz tarihli altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, güncel fiyatlar hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan altın fiyatları, 7 Temmuz Pazar günü de anlık fiyatlamaları ile merak ediliyor. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, şu anki altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyirle hareket ediyor.

Gram altın 251 lira alış, 253 lira satış,
Çeyrek altın 410 lira alış, 418 lira satış,
Yarım altın 820 lira alış, 836 lira satış,
Cumhuriyet altını 1687 lira alış, 1704 lira ile işlem görüyor.

ANLIK FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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