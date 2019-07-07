Altın fiyatları hafta sonu kaç liradan işlem görüyor?
Altın fiyatları, hafta sonu işlem hacmini merak eden binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını almak ya da satmak isteyen vatandaşlar, 7 Temmuz tarihli altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, güncel fiyatlar hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan altın fiyatları, 7 Temmuz Pazar günü de anlık fiyatlamaları ile merak ediliyor. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, şu anki altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 251 lira alış, 253 lira satış,
Çeyrek altın 410 lira alış, 418 lira satış,
Yarım altın 820 lira alış, 836 lira satış,
Cumhuriyet altını 1687 lira alış, 1704 lira ile işlem görüyor.
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