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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.06.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı

Düğün ve nişan gibi organizasyonların başlamasıyla birlikte altın piyasası daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatındaki değişimler anlık olarak takip ediliyor. Peki, hafta başında hareketli bir seyir gösteren altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte, piyasaların son durumunu merak edenler için gram ve çeyrek altın fiyatı

Ons altındaki değer kazancıyla pozitif grafiğini izleyen gram altın güne bir önceki kapanışa göre % 0,21 değer kazanarak 262,96 liradan başladı.
Çeyrek altın ise % 1,66 primle 433,96 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 1.784 lirada yer alıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, 1.420,02 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜNKÜ KAPANIŞ

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,10 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 265,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 266,10 liradan, bin 752 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 773 liradan, 242,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246,50 liradan, bin 712 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 732 liradan, 856 liradan alınan Yarım Ziynet 866 liradan ve 428 liradan alınan Çeyrek Ziynet 433 liradan satıldı.

 

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