Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı
Düğün ve nişan gibi organizasyonların başlamasıyla birlikte altın piyasası daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatındaki değişimler anlık olarak takip ediliyor. Peki, hafta başında hareketli bir seyir gösteren altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte, piyasaların son durumunu merak edenler için gram ve çeyrek altın fiyatı
Ons altındaki değer kazancıyla pozitif grafiğini izleyen gram altın güne bir önceki kapanışa göre % 0,21 değer kazanarak 262,96 liradan başladı.
Çeyrek altın ise % 1,66 primle 433,96 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 1.784 lirada yer alıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, 1.420,02 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA DÜNKÜ KAPANIŞ
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,10 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 265,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 266,10 liradan, bin 752 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 773 liradan, 242,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246,50 liradan, bin 712 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 732 liradan, 856 liradan alınan Yarım Ziynet 866 liradan ve 428 liradan alınan Çeyrek Ziynet 433 liradan satıldı.
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