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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.03.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Altın fiyatları hafta ortasına nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

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Altın fiyatları hafta ortasına nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

Dünkü kapanışta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231 lira oldu. Uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 231 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetmişti. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar?

20 Mart 2019'da güncel çeyrek altın 377,46 lira, cumhuriyet altını ise 1553 lir. Gram altın fiyatı ise 229.8 lira seviyesinde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 230,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231 liradan, bin 521 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 542 liradan, 210,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,50 liradan, bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 506 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.

 

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