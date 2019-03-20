Altın fiyatları hafta ortasına nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
Dünkü kapanışta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231 lira oldu. Uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 231 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetmişti. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar?
20 Mart 2019'da güncel çeyrek altın 377,46 lira, cumhuriyet altını ise 1553 lir. Gram altın fiyatı ise 229.8 lira seviyesinde yer alıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 230,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231 liradan, bin 521 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 542 liradan, 210,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,50 liradan, bin 486 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 506 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.
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