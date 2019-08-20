Altın fiyatları günün ilk saatlerine ne kadardan başladı? İşte, ilk fiyatlar
Altın fiyatları, 20 Ağustos Salı günü yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram ya da çeyrek altın satın almak ya da satmak isteyen binlerce kişinin araştırdığı altın fiyatları, 8 gün önce gösterdiği artışa devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün ilk altın fiyatları ve merakla araştırılan detaylar
Gram ve çeyrek seçenekleri başta olmak üzere merak uyandıran altın fiyatları, sabah saatleri itibariyle araştırılmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, anlık ve canlı altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Piyasalardan alınan son bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem görüyor;
Gram altın 269 lira alış, 271 lira satış,
Çeyrek altın 439 lira alış, 448 lira satış,
Yarım altın 879 lira alış, 897 lira satış,
Cumhuriyet altını 1810 lira alış, 1828 lira ile işlem görüyor.
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