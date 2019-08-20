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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.08.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Altın fiyatları günün ilk saatlerine ne kadardan başladı? İşte, ilk fiyatlar

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Altın fiyatları günün ilk saatlerine ne kadardan başladı? İşte, ilk fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Ağustos Salı günü yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram ya da çeyrek altın satın almak ya da satmak isteyen binlerce kişinin araştırdığı altın fiyatları, 8 gün önce gösterdiği artışa devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün ilk altın fiyatları ve merakla araştırılan detaylar

Gram ve çeyrek seçenekleri başta olmak üzere merak uyandıran altın fiyatları, sabah saatleri itibariyle araştırılmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, anlık ve canlı altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Piyasalardan alınan son bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem görüyor;

Gram altın 269 lira alış, 271 lira satış,
Çeyrek altın 439 lira alış, 448 lira satış,
Yarım altın 879 lira alış, 897 lira satış,
Cumhuriyet altını 1810 lira alış, 1828 lira ile işlem görüyor.

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