Altın fiyatları günün ilk saatlerinde ne kadar oldu? Gram ve çeyrek bilgileri
Önceki günde düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, 30 Nisan Salı gününe yatay seyir ile başladı. Gram bazındaki seyrin yansımasını yaşayan çeyrek altın fiyatları da güne aynı şekilde tepki verdi. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, anlık altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları, anlık verilerle sorgulanmaya devam ediliyor. Günün ilk dakikalarında verdiği tepki merak konusu olan altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım seçenekleri ile sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, güne yatay seyir ile başladı.
Gram altın 243 lira alış, 245 lira satış,
Çeyrek altın 398 lira alış, 406 lira satış,
Yarım altın 796 lira alış, 812 lira satış,
Cumhuriyet altını 1638 lira alış, 1655 lira ile işlem görüyor.
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