Altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 8 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler, ekonomiyle ilgilenenler ve yatırımcılar tarafından sorgulandı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 263,4 lira seviyesinde hareket etti. Peki, altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? Gram ve çeyrek altın Kapalıçarşı'da akşam saatlerinde ne kadar oldu? İşte, 8 Ağustos güncel altın fiyatları.
Akşam saatlerine doğru piyasalarda altının alış ve satış fiyatı ile ilgili araştırmalar yatırımcıların takibi ile devam etti. Grafiklerde yaşanan anlık değişimler ve anlık altın fiyatları 8 Ağustos Perşembe günü Kapalıçarşı'ya yansıdı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? İşte, altında yaşanan son durum.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 428,00 lira, Cumhuriyet altını 1.751,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 262,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 265,00 265,20 262,50 262,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.746,00 1.767,00 1.730,00 1.751,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 242,00 246,00 239,50 243,50
Lira(Tam) Ziynet 1.706,00 1.726,00 1.691,00 1.711,00
Yarım Ziynet 853,00 863,00 845,00 855,00
Çeyrek Ziynet 427,00 432,00 423,00 428,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
GRAM ALTIN: 262,23 TL'den alınırken, 262,29 TL'den satıldı.
ÇEYREK ALTIN: 416,78 TL'den alınırken, 426,23 TL'den satıldı.
YARIM ALTIN: 840,44 TL'den alınıyor ve 862,19 TL'den satıldı.
CUMHURİYET ALTINI: 1.748,00 TL'den alınıyor, 1.775,00 TL'den satıldı.
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