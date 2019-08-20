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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.08.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 20 Ağustos anlık gram ve çeyrek altın fiyatları

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Altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 20 Ağustos anlık gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde, piyasalara yansıyan altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar tarafından takip edildi. Salı gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı 274,4 lira seviyesinde dengelendi. Peki, altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, 20 Ağustos anlık gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgiler.

Güne, değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 274,4 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkış akşam saatlerinde grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte, serbest piyasada altın fiyatlarında son durum.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 artışla 277,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.849,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 yükselişle 277,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,00 271,20 277,30 277,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.786,00 1.807,00 1.828,00 1.849,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,00 251,00 253,00 257,00
Lira(Tam) Ziynet 1.745,00 1.765,00 1.786,00 1.806,00
Yarım Ziynet 873,00 883,00 893,00 903,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 447,00 452,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gram altın 269 lira alış, 271 lira satış,
Çeyrek altın 439 lira alış, 448 lira satış,
Yarım altın 879 lira alış, 897 lira satış,
Cumhuriyet altını 1810 lira alış, 1828 lira ile işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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