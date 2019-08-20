Altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 20 Ağustos anlık gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününde, piyasalara yansıyan altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar tarafından takip edildi. Salı gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı 274,4 lira seviyesinde dengelendi. Peki, altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, 20 Ağustos anlık gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgiler.
Güne, değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 274,4 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkış akşam saatlerinde grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte, serbest piyasada altın fiyatlarında son durum.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 artışla 277,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.849,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 yükselişle 277,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,00 271,20 277,30 277,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.786,00 1.807,00 1.828,00 1.849,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,00 251,00 253,00 257,00
Lira(Tam) Ziynet 1.745,00 1.765,00 1.786,00 1.806,00
Yarım Ziynet 873,00 883,00 893,00 903,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 447,00 452,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Gram altın 269 lira alış, 271 lira satış,
Çeyrek altın 439 lira alış, 448 lira satış,
Yarım altın 879 lira alış, 897 lira satış,
Cumhuriyet altını 1810 lira alış, 1828 lira ile işlem görüyor.
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