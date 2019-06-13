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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.06.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Altın fiyatları günü nasıl tamamlandı? | 13 Haziran Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

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Altın fiyatları günü nasıl tamamlandı? | 13 Haziran Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Altın fiyatları düşüş yaşamasının ardından 13 Haziran gününe 251 lira seviyesinde başladı. Ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren güncel altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için internetten araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları günü nasıl tamamladı? İşte, 13 Haziran Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları, dün gösterdiği düşüşün ardından bugün yeniden artış eğilimi göstermeye başladı. Güne bir önceki piyasaya göre 4 liralık artışla başlayan altın fiyatları, son durumu ile internet üzerinden sorgulanmaya başladı. İşte, 13 Haziran Perşembe gününe dair altın fiyatları hakkında bazı bilgiler.

13 HAZİRAN KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,81 artışla 252,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 artarak 252,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00 248,20 252,50 252,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.634,00 1.655,00 1.664,00 1.685,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,20 230,20 230,20 234,20
Lira(Tam) Ziynet 1.597,00 1.617,00 1.626,00 1.646,00
Yarım Ziynet 799,00 809,00 812,00 823,00
Çeyrek Ziynet 399,00 404,00 407,00 412,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altın fiyatları, 13 Haziran Perşembe günü gram, çeyrek ve diğer seçenekleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta seyrettiği noktaya gelmesinin ardından yeniden 251 lira seviyesine yükselen altın fiyatları, piyasaları yakından takip eden birçok kişinin sorguladığı husus oldu. İşte, günün anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Altın fiyatları, 13 Haziran Perşembe günü şu şekilde fiyatlandı;

Gram altın 249 lira alış, 251 lira satış,
Çeyrek altın 406 lira alış, 414 lira satış,
Yarım altın 812 lira alış, 829 lira satış,
Cumhuriyet altını 1673 lira alış, 1689 lira ile işlem görüyor.

ANLIK FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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