Altın fiyatları günü nasıl tamamladı? 7 Mayıs Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın yatırımı yapan ve ya hediyelik altın alımı yapacak olan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren, piyasadaki altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Çeyrek altın, 403,95 liradan, satıcı buldu, gram altın ise 251,16 seviyelerinde hareket etti. Peki, altın fiyatları günü nasıl tamamladı? İşte, 7 Mayıs Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili bilgiler.
Yeni günün başlamasıyla birlikte, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, 7 Mayıs güncel altın fiyatlarını sorgulayarak piyasaların nabzını tutmak istiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
7 MAYIS KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.688,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,51 yükselişle 253,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 246,80 247,00 253,00 253,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.626,00 1.647,00 1.667,00 1.688,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,00 229,00 231,00 235,00
Lira(Tam) Ziynet 1.589,00 1.609,00 1.629,00 1.649,00
Yarım Ziynet 794,00 804,00 815,00 825,00
Çeyrek Ziynet 397,00 402,00 407,00 412,00
ALTIN FİYATLARI GÜN İÇİNDE NE KADARDI?
Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 247,00 liradan tamamladı. Çeyrek altın ise 402 liradan işlem görerek günü kapattı. Gözler şimdi yeni günde altın fiyatlarının seyrinde. İşte, 7 Mayıs piyasalardan güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 403,95 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 251,16 lira seviyelerinde başladı.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1,661 liradan kendine alıcı buluyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 807 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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