Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 7 Ekim çeyrek altın fiyatı
Haftanın ilk işlem gününde piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarının son durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle altının gramının ne kadardan işlem gördüğünün yanı sıra sıra çeyrek altının akşam saatlerinde ne kadara ulaştığı araştırılıyor. İşte, 7 Ekim 2019 kapanışta altın fiyatları...
Çeyrek altın ve diğer altın türlerinin günü ne kadardan tamamlandığı, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı gün sonunda 277,70 lira oldu. İşte, 7 Ekim altın piyasalarında son durum...
İstanbul Kapalıçarşı’da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.
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