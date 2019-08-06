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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.08.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 6 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 6 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Haftanın ikinci işlem gününde, gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yatırımcılar tarafından takip edildi. Altının gram fiyatı,sabah saatlerinde güne düşüşle başlamasının ardından 259,8 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, altın fiyatları günü nasıl kapattı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 6 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatı.

Akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından, serbest piyasada altında yaşanan dalgalanmalar, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle ekonomiyle ilgilenenler, Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının ne kadardan alıcı olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatlarına yönelik bilgiler.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 260,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,80 261,00 260,60 260,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.719,00 1.740,00 1.717,00 1.738,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00 242,00 238,00 242,00
Lira(Tam) Ziynet 1.680,00 1.700,00 1.678,00 1.698,00
Yarım Ziynet 840,00 850,00 839,00 849,00
Çeyrek Ziynet 420,00 425,00 420,00 425,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

GRAM ALTIN: 261,02 TL'den alınırken, 261,07 TL'den satıldı.

ÇEYREK ALTIN: 417,13 TL'den alınırken, 426,59 TL'den satıldı.

YARIM ALTIN: 831,66 TL'den alınıyor ve 853,19 TL'den satıldı.

CUMHURİYET ALTINI: 1.723,00 TL'den alınıyor, 1.749,00

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