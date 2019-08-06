Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 6 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Haftanın ikinci işlem gününde, gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yatırımcılar tarafından takip edildi. Altının gram fiyatı,sabah saatlerinde güne düşüşle başlamasının ardından 259,8 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, altın fiyatları günü nasıl kapattı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 6 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatı.
Akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından, serbest piyasada altında yaşanan dalgalanmalar, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle ekonomiyle ilgilenenler, Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının ne kadardan alıcı olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatlarına yönelik bilgiler.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 260,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,80 261,00 260,60 260,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.719,00 1.740,00 1.717,00 1.738,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00 242,00 238,00 242,00
Lira(Tam) Ziynet 1.680,00 1.700,00 1.678,00 1.698,00
Yarım Ziynet 840,00 850,00 839,00 849,00
Çeyrek Ziynet 420,00 425,00 420,00 425,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
GRAM ALTIN: 261,02 TL'den alınırken, 261,07 TL'den satıldı.
ÇEYREK ALTIN: 417,13 TL'den alınırken, 426,59 TL'den satıldı.
YARIM ALTIN: 831,66 TL'den alınıyor ve 853,19 TL'den satıldı.
CUMHURİYET ALTINI: 1.723,00 TL'den alınıyor, 1.749,00
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