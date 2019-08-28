Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 28 Ağustos Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili araştırmalar yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından takip edildi. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 288,4 lira seviyesinde dengelendi. Akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından, altında yaşanan son gelişmeler ekonomi grafiklerine yansıdı. Peki, altın fiyatları günü nasıl kapattı? İşte, 28 Ağustos Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.
Dört günlük yükseliş trendinin ardından bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 288,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 469 lira, Cumhuriyet altını 1.917 liradan satıldı. Peki, 28 Ağustos çarşamba günü serbest piyasada altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatları hakkında bilgiler.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 artışla 287,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 467,00 lira, Cumhuriyet altını 1.912,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 287,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 286,00 286,20 287,00 287,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.885,00 1.906,00 1.891,00 1.912,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 261,00 265,00 262,00 266,00
Lira(Tam) Ziynet 1.842,00 1.862,00 1.848,00 1.868,00
Yarım Ziynet 921,00 931,00 924,00 934,00
Çeyrek Ziynet 461,00 466,00 462,00 467,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Günün ilk saatlerinde altın fiyatları şu seviyede seyretti;
Gram altın 286 lira alış, 288 lira satış,
Çeyrek altın 468 lira alış, 478 lira satış,
Yarım altın 935 lira alış, 954 lira satış,
Cumhuriyet altını 1925 lira alış, 1944 lira ile işlem gördü.
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