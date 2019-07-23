Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 23 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Yaz mevsiminin gelip, düğün ve nişan gibi davetlerin artmasıyla, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 259,71 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, altın fiyatları günü nasıl kapattı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 23 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.
23 Temmuz sabah saatlerinden itibaren, altın yatırımcıları, internette en fazla altın fiyatlarını araştırdı. Piyasaların kapanmasının ardından yatırımcılar, 23 Temmuz güncel altın fiyatlarını sık sık sorgulayarak takip ediyor. Peki, Kapalıçarşı'da altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, Kapalıçarşı'da altında yaşanan son durum.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 260,50 liradan işlem gördü.
23 TEMMUZ KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,60 260,80 260,30 260,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.717,00 1.738,00 1.715,00 1.736,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00 242,00 237,00 241,00
Lira(Tam) Ziynet 1.678,00 1.698,00 1.676,00 1.696,00
Yarım Ziynet 839,00 849,00 838,00 848,00
Çeyrek Ziynet 420,00 425,00 419,00 424,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 424,73 lira, Cumhuriyet altını 1.730,00 liradan satıldı. Yarım altının satış fiyatı ise 848,78 lira olarak dikkat çekti.
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