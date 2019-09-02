Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 2 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde gram altın 285,66 lira, çeyrek altın 465,16 lira ve Cumhuriyet altını 1.913 liradan işlem gördü. Akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından, altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkış, yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları günü nasıl kapattı? Kapalıçarşı'da altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, 2 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları.
30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan itibaren kapalı olan piyasalar sabah saatlerinde açıldı. Pazartesi günü altın fiyatlarında yaşanan değişimler, ekonomi grafiklerinden takip edildi. Özellikle, akşam saatlerinde piyasaların kapanması sonrası, gram ve çeyrek altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. İşte, Kapalıçarşı 2 Eylül güncel altın fiyatları...
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 285,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 288,80 289,00 285,00 285,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.903,00 1.924,00 1.878,00 1.899,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,50 267,50 260,00 264,00
Lira(Tam) Ziynet 1.860,00 1.880,00 1.835,00 1.855,00
Yarım Ziynet 930,00 940,00 918,00 928,00
Çeyrek Ziynet 465,00 470,00 459,00 464,00
ALTIN BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro ise 6,4160 liradan haftaya başladı. Gram altın 285,66 lira, çeyrek altın 465,16 lira ve Cumhuriyet altını 1.913 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar 5,8340 liradan, 6,4140 liradan alınan euro ise 6,4160 liradan satıldı. Bir önceki kapanışta dolar 5,83 liradan, euro ise 6,45 liradan satılmıştı.
Geçen hafta altın ve döviz kazandırdı
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,32 artışla 289,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,27 kazançla 1.924,00 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Dolarınsatış fiyatı yüzde 1,13'lük primle 5,8320 lira, avronun satış fiyatı da yüzde
1,06'lık artışla 6,4540 liraya yükseldi. Geçen hafta 7,0660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52'lik kazançla kazançla 7,1030 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,85 değer kazanarak 5,9190 liradan alıcı buldu.
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