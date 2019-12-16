Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 16 Aralık güncel çeyrek altın fiyatı
Haftanın ilk işlem gününde mesainin bitmesi ve piyasaların kapanmasıyla birlikte araştırmalar hız kazandı. Yatırımcılar özellikle çeyrek altının son durumu ve gram altının en son ne kadardan işlem gördüğünü merak ediyor. Peki, altın fiyatları günü nasıl kapattı?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 278,20 liradan tamamladı. İşte, 16 Aralık güncel altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı’da 278 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,20 liradan, bin 832 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 853 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 790 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 810 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satıldı.
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