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Ekonomi
Haber Giriş: 10.01.2020 - 19:04,Son Güncelleme:/

Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 10 Ocak çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 10 Ocak çeyrek altın fiyatı

Haftanın son işlem gününde piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarının günü ve haftayı nasıl tamamlandığı merak konusu oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,38 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 1,38 düşüş kaydetti. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadardan işlem görüyor?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı. İşte, piyasalardan en son güncel altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı’da 293 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,20 liradan, bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 952 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 887 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 907 liradan, 943 liradan alınan Yarım Ziynet 953 liradan ve 472 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satıldı.

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