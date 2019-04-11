Altın fiyatları güne ne kadardan başladı? 11 Nisan altın fiyatları
Saniyeler içerisinde değişim gösteren gram altın fiyatları, Yaşadığı bu değişimler dolayısıyla son günlerde birçok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Gram altındaki değişimi, paralel seyir gösteren çeyrek ve yarım seçenekleriyle de gözlemlemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, altın fiyatları şu sıralar kaç liradan hareket ediyor? İşte, günün altın fiyatları bilgileri
Alım satım yapmak isteyen ve doğru yatırım enstrümanına yönelmek isteyen vatandaşların araştırdığı gram ve çeyrek altın fiyatları, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu sıralar kaç liradan işlem görüyor? İşte, 11 Nisan tarihli altın fiyatları bilgisi
11 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Haftanın son gününe doğru anlık değişimleri ile merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;
Gram altın 236 lira alış, 238 lira satış,
Çeyrek altın 386 lira alış, 394 lira satış,
Yarım altın 772 lira alış, 788 lira satış,
Cumhuriyet altını 1590 lira alış, 1606 lira ile işlem görüyor.
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