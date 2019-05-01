Altın fiyatları güne ne kadardan başladı? 1 Mayıs altın fiyatları
Saniyeler içerisinde değişim gösteren gram altın fiyatları, Yaşadığı bu değişimler dolayısıyla son günlerde birçok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Gram altındaki değişimi, paralel seyir gösteren çeyrek ve yarım seçenekleriyle de gözlemlemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, altın fiyatları şu sıralar kaç liradan hareket ediyor? İşte, günün altın fiyatları bilgileri
Alım satım yapmak isteyen ve doğru yatırım enstrümanına yönelmek isteyen vatandaşların araştırdığı gram ve çeyrek altın fiyatları, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu sıralar kaç liradan işlem görüyor? İşte, 1 Mayıs tarihli altın fiyatları bilgisi
1 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ayın ilk günü ve hafta ortasında anlık değişimleri ile merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;
Gram altın 243 lira alış, 245 lira satış,
Çeyrek altın 397 lira alış, 405 lira satış,
Yarım altın 794 lira alış, 811 lira satış,
Cumhuriyet altını 1635 lira alış, 1652 lira ile işlem görüyor.
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