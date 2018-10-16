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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
16.10.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları güne nasıl başladı?

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Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Yeni günün başlamasıyla birlikte altın fiyatları sorgulanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırma yapan vatandaşlar özellikle çeyrek altının son durumuna odaklanmış durumda. Gram altın 229,1 lira, çeyrek altın 380 lira ve Cumhuriyet altını 1.530 liradan işlem görüyor. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Dün akşam Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,54 azalışla 229,00 liradan tamamladı. Bu gelişmenin ardından yeni günün altın fiyatları en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Yatırımlarına yön vermek ya da piyasadaki genel durumdan haberdar olmak isteyen vatandaşlar, 16 Ekim güncel altın fiyatlarını sorguluyor. İşte, piyasalarda son durum ve güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,1 lira seviyelerinde dengelendi.  Dün, dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 228,3 lira seviyesinden tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 229,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.530 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.226 dolardan işlem görüyor.

"DOLAR KURUNDAKİ DÜŞÜŞ ALTIN FİYATINI ETKİLİYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunda yaşanan düşüşlerin, altının gram fiyatının gerilemesine neden olduğunu söyledi.  Gram altında 227 liranın güçlü destek seviyesi olduğunu bildiren Memiş, "Teknik olarak altının gram fiyatında 227 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 225 ve 222 liraya kadar sürebilir. Yükselişlerde ise 232 lira ve devamında 237 lira seviyesini takip edeceğiz." dedi.

Memiş, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı endişeleri, Çin yuanında yaşanan değer kayıpları ve Asya borsalarındaki satışların güvenilir liman olarak altının tercih edilmesine neden olduğunu belirterek, "Dolar endeksinde yaşanan düşüşler, altının ons fiyatındaki yükselişlerde etkili oldu. Altın talebinin artmasıyla altının ons fiyatı dün 1.233 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altında 1.245 doların direnç, 1.217 doların destek olarak takip edileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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