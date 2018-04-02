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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.04.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son fiyatlar

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Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son fiyatlar

Altın fiyatlarındaki artış yatırımcıların dikkatini çekerken, yükselişin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu da merakla takip ediliyor.. Çeyrek altının gün içinde değişen fiyatları değişkenlik gösterirken, son olarak 170 lira sınırına dayanan altının gram fiyatı değer kazanmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar

Çeyrek altının satış fiyatı son olarak 276 lira seviyesinde işlem görürken, Cumhuriyet altını 1130 lira civarına yaklaştı. İşte altın fiyatlarındaki son durum

Gram altın tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi. Gram altın, mart ayında 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi. Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın, 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.

Bu yıla 158 lira seviyesinde başlayan altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle ilk üç ayda alış ağırlıklı bir seyir izlerken rekor üzerine rekor kırdı. Özellikle mart ayındaki hızlı yükselişiyle yatırımcının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, bu dönemde 173,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Martta 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, mart ayında yatırımcısına yüzde 4,7 getiri sağladı. Altının gram fiyatı sene başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 6,1 kazandırdı.

"Orta vade için tahmin yürütmek gün geçtikçe zorlaşıyor"

AA Finans Analisti İslam Memiş, yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ilk çeyrekte yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü kaydetti.  Gram altındaki yükselişlerde en önemli etkenin yurt içi piyasalarda dolar kurunun 4 lira seviyesinin üzerini görmesi olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında yükseliş gördük ancak zirveyi göremediğimizi tahmin ediyorum. 2018 yılı için 181 lira seviyesindeki öngörümüzü koruyoruz." dedi.

Memiş, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin gün geçtikçe artmaya devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Bu nedenle orta vade için tahmin yürütmek gün geçtikçe zorlaşıyor. Piyasalardan almış olduğumuz sinyaller ve teknik verilerden yola çıktığımızda altının gram fiyatında tekrar düşüşler beklediğimizi, yatırımcısına acele etmemeleri gerektiği, yıl içinde 160 lira seviyesinin altında tekrar alım fırsatları olabileceğini tavsiye edebiliriz."  Memiş, ABD'den son zamanlarda gelen ekonomik verilerin doların güçlenmesine, altının ons fiyatının ise gerilemesine neden olduğunu belirterek, altının ons fiyatının yılın ilk çeyreğinde 1.300-1.350 dolar bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini bildirdi.  Altının ons fiyatında 1.300 doların güçlü bir destek seviyesi konumunda olduğunu dile getiren Memiş, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşlerin 1.280 dolara kadar devam edeceğini, 1.350 doların yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükselişlerin 1.450 dolara kadar süreceğini söyledi.

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