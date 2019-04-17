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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.04.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar oldu?

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Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 azalışla 238,40 liradan tamamlamıştı. Yeni günün başlamasıyla birlikte, 17 Nisan'da piyasalarda güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Özellikle çeyrek altının son durumu ve anlık gram altın fiyat bilgisi yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarının güne düşüşle mi yoksa yükselişle mi başladığı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dalgalı bir grafik seyreden altın fiyatlarının yeni günde ne kadardan işlem gördüğü, sabahın ilk saatlerinden beri yoğun şekilde ilgiyle takip ediliyor. İşte, 17 Nisan altın fiyatları ile gram ve çeyrek altında anlık piyasa fiyatları bilgisi...

17 NİSAN ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları güne yükseliş trendiyle başladı. 17 Nisan Çarşamba altının gram fiyatı 237,62 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altında düşüş eğilimde çeyrek altının alış fiyatı 381 lira, satış fiyatı 390,30 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 1,588 liraya alınan Cumhuriyet altını, 1,604 lira seviyelerinde satılıyor.

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