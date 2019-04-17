Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 azalışla 238,40 liradan tamamlamıştı. Yeni günün başlamasıyla birlikte, 17 Nisan'da piyasalarda güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Özellikle çeyrek altının son durumu ve anlık gram altın fiyat bilgisi yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarının güne düşüşle mi yoksa yükselişle mi başladığı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dalgalı bir grafik seyreden altın fiyatlarının yeni günde ne kadardan işlem gördüğü, sabahın ilk saatlerinden beri yoğun şekilde ilgiyle takip ediliyor. İşte, 17 Nisan altın fiyatları ile gram ve çeyrek altında anlık piyasa fiyatları bilgisi...
17 NİSAN ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları güne yükseliş trendiyle başladı. 17 Nisan Çarşamba altının gram fiyatı 237,62 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altında düşüş eğilimde çeyrek altının alış fiyatı 381 lira, satış fiyatı 390,30 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 1,588 liraya alınan Cumhuriyet altını, 1,604 lira seviyelerinde satılıyor.
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