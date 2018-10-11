Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Dün akşam Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 azalışla 230,80 liradan tamamlamıştı. Yeni günün başlamasıyla birlikte, 11 Ekim piyasalardan güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Özellikle çeyrek altının son durumu ve anlık gram altın fiyat bilgisi yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarının güne düşüşle mi yoksa yükselişle mi başladığı, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dalgalı bir grafik seyreden altın fiyatlarının yeni günde ne kadardan işlem gördüğü, sabahın ilk saatlerinden beri yoğun şekilde ilgiyle takip ediliyor. İşte, 11 Ekim güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek altında anlık piyasa fiyatları bilgisi...
11 EKİM ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları güne düşüş trendiyle başladı. 11 Ekim'de altının gram fiyatı 231,81 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altında düşüş eğilimde çeyrek altının alış fiyatı 368,68 TL iken satış fiyatı 377,25 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 1.529 TL'ye alınan Cumhuriyet altını, 1.552 TL seviyelerinde satılıyor.
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