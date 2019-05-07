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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.05.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar?

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Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar?

Yeni günün başlamasıyla birlikte, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, 7 Mayıs güncel altın fiyatlarını sorgulayarak piyasaların nabzını tutmak istiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 247,00 liradan tamamladı. Çeyrek altın ise 402 liradan işlem görerek günü kapattı. Gözler şimdi yeni günde altın fiyatlarının seyrinde. İşte, 7 Mayıs piyasalardan güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 403,95 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 251,16 lira seviyelerinde başladı.

CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1,661 liradan kendine alıcı buluyor.

YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 807 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.

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