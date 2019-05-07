Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar?
Yeni günün başlamasıyla birlikte, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle altının gram fiyatı ve çeyrek altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, 7 Mayıs güncel altın fiyatlarını sorgulayarak piyasaların nabzını tutmak istiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 247,00 liradan tamamladı. Çeyrek altın ise 402 liradan işlem görerek günü kapattı. Gözler şimdi yeni günde altın fiyatlarının seyrinde. İşte, 7 Mayıs piyasalardan güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 403,95 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 251,16 lira seviyelerinde başladı.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1,661 liradan kendine alıcı buluyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 807 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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