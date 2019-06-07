Altın fiyatları güne nasıl başladı? 7 Haziran çeyrek altın fiyatı
Yeni günün başlamasıyla birlikte, altın fiyatlarındaki yönelik araştırmalar hız kazandı. Altın fiyatlarının bugüne nasıl başladığını ve piyasalardaki son gelişmeleri merak eden yatırımcılar, 7 Haziran güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, haftanın son gününe yükselişle başlamasının ardından belli seviyelerinde dengelendi. Bayram tatili sonrası artacak düğünler nedeniyle en çok merak edilen ise çeyrek altın fiyatları oldu. İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249,7 lira seviyesinde dengelendi. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını 1.663 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı ise 813 lira olarak dikkat çekiyor.
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