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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.06.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne nasıl başladı? 7 Haziran çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları güne nasıl başladı? 7 Haziran çeyrek altın fiyatı

Yeni günün başlamasıyla birlikte, altın fiyatlarındaki yönelik araştırmalar hız kazandı. Altın fiyatlarının bugüne nasıl başladığını ve piyasalardaki son gelişmeleri merak eden yatırımcılar, 7 Haziran güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftanın son gününe yükselişle başlamasının ardından belli seviyelerinde dengelendi. Bayram tatili sonrası artacak düğünler nedeniyle en çok merak edilen ise çeyrek altın fiyatları oldu. İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249,7 lira seviyesinde dengelendi. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını 1.663 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı ise 813 lira olarak dikkat çekiyor.

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