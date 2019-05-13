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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.05.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne kaç liradan başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

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Altın fiyatları güne kaç liradan başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, hafta başında güncel fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftayı 255 lira seviyesinde kapatan altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başlayarak 249 lira seviyesinden giriş yaptı. Peki, altın fiyatları şu an gram ve çeyrek bazında nasıl hareket ediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, 13 Mayıs Pazartesi günü güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediyor. Önceki hafta 255 lira seviyesine kadar artış gösteren altın fiyatları, bu haftaya düşüşle başladı. Peki, bugün gram altın dışında çeyrek ve diğer seçenekler güne nasıl başladı? İşte, o fiyatlar

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.

Gram altın 247 lira alış, 249 lira satış,
Çeyrek altın 404 lira alış, 412 lira satış,
Yarım altın 808 lira alış, 824 lira satış,
Cumhuriyet altını 1663 lira alış, 1680 lira ile işlem görüyor.

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