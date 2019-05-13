Altın fiyatları güne kaç liradan başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları, hafta başında güncel fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftayı 255 lira seviyesinde kapatan altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başlayarak 249 lira seviyesinden giriş yaptı. Peki, altın fiyatları şu an gram ve çeyrek bazında nasıl hareket ediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 13 Mayıs Pazartesi günü güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediyor. Önceki hafta 255 lira seviyesine kadar artış gösteren altın fiyatları, bu haftaya düşüşle başladı. Peki, bugün gram altın dışında çeyrek ve diğer seçenekler güne nasıl başladı? İşte, o fiyatlar
BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.
Gram altın 247 lira alış, 249 lira satış,
Çeyrek altın 404 lira alış, 412 lira satış,
Yarım altın 808 lira alış, 824 lira satış,
Cumhuriyet altını 1663 lira alış, 1680 lira ile işlem görüyor.
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