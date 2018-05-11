Altın fiyatları güne düşüşle başladı - Dolar ve euro ne kadar oldu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
11.05.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne düşüşle başladı - Dolar ve euro ne kadar oldu?

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Altın fiyatları güne düşüşle başladı - Dolar ve euro ne kadar oldu?

Altın fiyatları, dolar ve euro kurundaki son durum için araştırmalar yeni günün ilk dakikalarından bu yana sürüyor. Bugün haftanın son işlem gününe uyanan vatandaşlar, “Altın ne kadar oldu? Dolar kuru düştü mü?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 11 Mayıs tarihli altın, dolar ve euro fiyatları!

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında gelen altın fiyatları yeni günün ilk dakikalarında düşüş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan açıklaması ardından 4.30’ları alan dolar kurundaki hareketlilik bugün de devam ediyor. Peki altın ve dolar kuru en son ne kadar oldu?

Bugüne Asya piyasalarında yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4,2430 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 5,0560, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 5,7360'tan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?
180,18 liradan alınırken, 180,21 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 287,99 liradan alınırken 294,50 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 574,18’den alınırken 589,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1193,00 liradan alınıp 1205,00 liradan alıcı buluyor.

DOLAR KURU DÜN NE KADARDI?

ABD'de dün açıklanan çekirdek enflasyon ve reel ortalama haftalık kazançlar verilerinin önceki aya göre gerilemesi sonrasında küresel piyasalarda dolar talebinin azaldığı ve doların diğer para birimlerine karşı değer kaybettiği görüldü. Dolar/TL de buna bağlı olarak dün yüzde 1,22 değer kaybederek günü 4,2346'dan tamamladı.

 

 

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