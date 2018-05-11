Altın fiyatları güne düşüşle başladı - Dolar ve euro ne kadar oldu?
Altın fiyatları, dolar ve euro kurundaki son durum için araştırmalar yeni günün ilk dakikalarından bu yana sürüyor. Bugün haftanın son işlem gününe uyanan vatandaşlar, “Altın ne kadar oldu? Dolar kuru düştü mü?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 11 Mayıs tarihli altın, dolar ve euro fiyatları!
Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında gelen altın fiyatları yeni günün ilk dakikalarında düşüş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan açıklaması ardından 4.30’ları alan dolar kurundaki hareketlilik bugün de devam ediyor. Peki altın ve dolar kuru en son ne kadar oldu?
Bugüne Asya piyasalarında yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4,2430 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 5,0560, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 5,7360'tan işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
180,18 liradan alınırken, 180,21 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 287,99 liradan alınırken 294,50 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 574,18’den alınırken 589,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1193,00 liradan alınıp 1205,00 liradan alıcı buluyor.
DOLAR KURU DÜN NE KADARDI?
ABD'de dün açıklanan çekirdek enflasyon ve reel ortalama haftalık kazançlar verilerinin önceki aya göre gerilemesi sonrasında küresel piyasalarda dolar talebinin azaldığı ve doların diğer para birimlerine karşı değer kaybettiği görüldü. Dolar/TL de buna bağlı olarak dün yüzde 1,22 değer kaybederek günü 4,2346'dan tamamladı.
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