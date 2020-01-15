Altın fiyatları güne düşüşle başladı! 15 Ocak gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram, çeyrek ve yarım altın gibi seçenekler hakkında fiyat bilgisi edinmek isteyen vatandaşlar, 15 Ocak Çarşamba gününün ilk saatleri itibariyle fiyat araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Alım satım ya da yatırım amaçlı tercih edilen gram ve çeyrek altın, 15 Ocak Çarşamba günü güncel ve canlı fiyatları ile takip ediliyor. Peki, günün ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 15 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 15 Ocak Çarşamba günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 300 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 293 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 15 Ocak Çarşamba günü 485 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 293 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.958 liradan alınıp 1.978 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 971 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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