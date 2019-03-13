Altın fiyatları güne artışla başladı! 13 Mart altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları 13 Mart Çarşamba günü, önceki gün gösterdiği düşüş eğiliminin ardından 229 lira seviyelerinden giriş yaptı. Gram altın fiyatları kadar, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını da merak eden vatandaşlar, internet üzerinden en güncel bilgileri araştırmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, son fiyatlamaları sorguluyor. İşte, 13 Mart Çarşamba gününe dair en son altın fiyatları ve detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Günün en güncel altın fiyatları verilerine göre;
Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış,
Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış,
Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış,
Cumhuriyet altını 1526 lira alış, 1542 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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