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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.03.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Altın fiyatları güne artışla başladı! 13 Mart altın fiyatları bilgisi

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Altın fiyatları güne artışla başladı! 13 Mart altın fiyatları bilgisi

Altın fiyatları 13 Mart Çarşamba günü, önceki gün gösterdiği düşüş eğiliminin ardından 229 lira seviyelerinden giriş yaptı. Gram altın fiyatları kadar, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını da merak eden vatandaşlar, internet üzerinden en güncel bilgileri araştırmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, son fiyatlamaları sorguluyor. İşte, 13 Mart Çarşamba gününe dair en son altın fiyatları ve detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Günün en güncel altın fiyatları verilerine göre;

Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış,
Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış,
Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış,
Cumhuriyet altını 1526 lira alış, 1542 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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