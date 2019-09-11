Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? İşte 11 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Çarşamba sabahına yükselişle başlayan altının gram fiyatı 277,6 lira seviyesinde hareket etti. Akşam saatlerine doğru piyasaların kapanması ile Kapalıçarşı'daki işlemini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüş gerçekleştirdi. Peki, altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? İşte, 11 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.
Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 değer kazanarak 277,6 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.853 liradan satıldı. Ekonomi grafiklerine yansıyan altın fiyatlarındaki değişimler, akşam saatlerinde yatırımcıların yoğun şekilde aradığı konulardan oldu. İşte, Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 275,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 275,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,60 278,80 275,50 275,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.836,00 1.857,00 1.816,00 1.837,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.794,00 1.814,00 1.774,00 1.794,00
Yarım Ziynet 897,00 907,00 887,00 897,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 444,00 449,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Çeyrek altının satış fiyatı 451 lira olurken, bozdurma fiyatı 441 lira civarında işlem gördü.
Yarım altın satış fiyatı 903 lira seviyesinde işlem görürken, 881 lira seviyesinde geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1866 lira olurken, 1838 liradan geri alındı.
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