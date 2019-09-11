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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.09.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? İşte 11 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

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Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? İşte 11 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Çarşamba sabahına yükselişle başlayan altının gram fiyatı 277,6 lira seviyesinde hareket etti. Akşam saatlerine doğru piyasaların kapanması ile Kapalıçarşı'daki işlemini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüş gerçekleştirdi. Peki, altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? İşte, 11 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 değer kazanarak 277,6 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.853 liradan satıldı. Ekonomi grafiklerine yansıyan altın fiyatlarındaki değişimler, akşam saatlerinde yatırımcıların yoğun şekilde aradığı konulardan oldu. İşte, Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 275,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 275,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,60 278,80 275,50 275,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.836,00 1.857,00 1.816,00 1.837,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.794,00 1.814,00 1.774,00 1.794,00
Yarım Ziynet 897,00 907,00 887,00 897,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 444,00 449,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Çeyrek altının satış fiyatı 451 lira olurken, bozdurma fiyatı 441 lira civarında işlem gördü.

Yarım altın satış fiyatı 903 lira seviyesinde işlem görürken, 881 lira seviyesinde geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1866 lira olurken, 1838 liradan geri alındı.

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