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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.09.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? 3 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları

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Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? 3 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliş trendinde grafiğini sürdürürken altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını internette sıklıkla araştırıyorlar. Peki değişen fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın gibi yatırımcıların özellikle talep gösterdiği altın türlerinde son durum ne? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve piyasalardaki gün sonu rakamları

Altının gram fiyatı 3 Eylül Salı günü itibari ile 284 liralık gram fiyatı ile günü kapattı.

Altın fiyatlarındaki son değerin ardından yatırım altınlarında da fiyat dengeleri değişti.

Çeyrek altın fiyatı 464 liradan satılırken, 453 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatı 928 liradan satılırken, 904 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1907 liradan alıcı bulurken, 1879 liradan bozduruluyor.

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