Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? 3 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları yükseliş trendinde grafiğini sürdürürken altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını internette sıklıkla araştırıyorlar. Peki değişen fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın gibi yatırımcıların özellikle talep gösterdiği altın türlerinde son durum ne? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve piyasalardaki gün sonu rakamları
Altının gram fiyatı 3 Eylül Salı günü itibari ile 284 liralık gram fiyatı ile günü kapattı.
Altın fiyatlarındaki son değerin ardından yatırım altınlarında da fiyat dengeleri değişti.
Çeyrek altın fiyatı 464 liradan satılırken, 453 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatı 928 liradan satılırken, 904 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1907 liradan alıcı bulurken, 1879 liradan bozduruluyor.
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